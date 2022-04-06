UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ивано-Франковске завершается отопительный сезон: названа дата

Фото: отопительный сезон в Ивано-Франковске завершиться 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о завершении отопительного сезона в городе. Он завершится в субботу, 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Курс".

“С 9 апреля заканчивается отопительный сезон. Чтобы люди не платили, с субботы прекращаем отопительный сезон”, - сообщил Марцинкив.

Напомним, отопительный сезон в Киеве завершился 28 марта.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных обстрелов несколько недель без тепла были сотни домов в Харькове и других городах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскОтопительный сезон