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В Івано-Франківську завершується опалювальний сезон: названо дату

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Івано-Франківськ, Середа 06 квітня 2022 11:13
В Івано-Франківську завершується опалювальний сезон: названо дату Фото: опалювальний сезон в Івано-Франківську завершитися 9 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив про завершення опалювального сезону в місті. Він завершиться в суботу, 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Курс".

"З 9 квітня закінчується опалювальний сезон. Щоб люди не платили, з суботи припиняємо опалювальний сезон", - повідомив Марцінків.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві завершився 28 березня.

Раніше повідомлялося, що через постійні обстріли кілька тижнів без тепла були сотні будинків у Харкові та інших містах.

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Івано-Франківськ Опалювальный сезон
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