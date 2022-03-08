ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ивано-Франковске создан Координационный центр для обеспечения потребностей теробороны

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 15:01
В Ивано-Франковске создан Координационный центр для обеспечения потребностей теробороны Фото: в Ивано-Франковске создан Координационный центр для обеспечения потребностей теробороны (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Ивано-Франковске создан Координационный центр обеспечения Сопротивления SaveUkraineNow, целью которого является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи к местам наибольшей потребности, а также обеспечение потребностей местной тероборониы и области, ВСУ и насущные гуманитарные запросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтера Юлию Клебанову в Facebook.

"Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступной и своевременной", - написала волонтер.

Поддержать центр могут все желающие.

"Сегодня мы едины, как никогда. Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках. Те, кто был за Зеленского и те, кто еще недавно были против. Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты - сегодня все сплочены перед российскими оккупантами", - добавил ресторатор Савва Либкин.

По его словам, они покупают продукты, готовят и развозят еду на блокпосты и в воинские части. Также туда доставляют другие нужные вещи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать