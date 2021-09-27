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В Ивано-Франковске продавали справки о вакцинации. Среди клиентов - граждане РФ

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Ивано-Франковск, Понедельник 27 сентября 2021 14:02
В Ивано-Франковске продавали справки о вакцинации. Среди клиентов - граждане РФ Фото: в Ивано-Франковске продавали справки о вакцинации (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) в Ивано-Франковске разоблачила схему подделки и сбыта "международных свидетельств о вакцинации" от коронавируса. Среди "клиентов" были украинцы, граждане РФ и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, схему организовал местный житель вместе с сообщницей - жительницей соседнего региона, они устроили свой "офис" в арендованном кабинете одного из туристических агентств.

Так, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, печатали их, заполняли и удостоверяли поддельными печатями.

После чего, поддельные документы отправляли по почте, постоянно меняя установочные данные.

Как установили правоохранители, деятельность фигуранты начали еще в начале 2021 года.

В частности, за один фальшивый документ преступники требовали 1600 гривен, а их "еженедельный доход" составлял более 30 тысяч гривен.

Указано, что для большей достоверности злоумышленники указывали на подделках, что они якобы выданные частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Правоохранители провели обыски по месту преступления где изъяли: черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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Ивано-Франковск Вакцина от коронавируса
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