В Івано-Франківську містянам пригрозили підвищенням тарифу через засмічення системи каналізації, що, зі свого боку, призвело до аварійного випадку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром".

Як відзначає комунальне підприємство, через збільшення мешканців в місті - збільшилась кількість сміття, яке скидають в міську каналізацію. Це, зі свого боку, 26 квітня призвело до її забиття, аварійної ситуації на каналізаційній насосній станції й тимчасової зупинки водоочисних споруд на період усунення аварії.

"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт та прочищення каналізаційних систем було витягнуто з каналізації велику кількість предметів, заборонених до скидання: побутового сміття, ганчір’я, серветок, засобів гігієни, поліетиленових пакетів, пластикових пляшок, металічних предметів, тощо", - пише пресслужба.

Зазначається, що безвідповідальність окремих містян може призвести до більш серйозних наслідків, таких як, наприклад, повної зупинки роботи каналізаційної станції, припинення каналізування та водопостачання на період відновлення, а також екологічної катастрофи.

Мешканців міста закликають використовувати каналізацію за призначенням, оскільки в інакшому випадку усі додаткові витрати будуть включатись до тарифу.

Скидати в каналізацію суворо заборонено сміття, яке не розчиняється у воді:

ганчірки;

вологі серветки;

засоби гігієни;

пов'язки;

предмети побуту.

"Шановні мешканці міста, всі ці роботи, які ми виконуємо не планово, уся така прочистка каналізаційної мережі, буде закладено в тариф. Ви все робите для того, щоб такі затрати були внесено до тарифу", - додає комунальне підприємство.

Фото: в Івано-Франківську жителям пригрозили підвищенням одного з тарифів: у чому причина (facebook.com/groups/kpvetp)