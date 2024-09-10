В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори, бо на вулиці "побільшало російської"

Про що саме розповів очільник Івано-Франківська

Розпочавши звернення до громадян із сумних новин про втрати на війні та зустрічі з родинами полеглих захисників, Марцінків перейшов до інших важливих для функціонування міста питань.

"Був у мене в гостях Уповноважений із захисту держаної мови - пан Тарас Кремінь. Радий особисто зустрітися. Це - людина, яка захищає українську мову", - розповів посадовець.

Він визнав, що це звучить дещо дивно, але в нашій країні рідну українську мову, на жаль, дійсно доводиться іноді захищати.

"Говорили багато про популяризацію української мови. У нас ухвалена програма щодо популяризації, захисту української мови... Багато говорили про соціальну рекламу. Про інші заходи, які Івано-Франківськ планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову", - продовжив очільник міста.

Він додав, що в Івано-Франківську, ймовірно, запровадять громадську ініціативу - "мовні інспектори".

"Більш детально принагідно розповім, коли вже буде реалізована ця ініціатива... Тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківську. І це є проблема для нашої держави та для нашого міста зокрема", - наголосив Марцінків.