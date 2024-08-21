В Івано-Франківську під час тривоги у вікно закладу влучив невідомий предмет

У вікно одного із закладів Івано-Франківська, під час того як було оголошено повітряну тривогу, влучив не відомий предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Галицький кореспондент".

За словами місцевих, інцидент стався 21 серпня під час загрози дронової атаки. Тоді у вікно одного із закладів у центрі міста залетів невідомий об’єкт.

Очевидці заявляють, що у вікно нібито залетіла "куля", яка могла впасти після спроб збити ворожий дрон.

За словами начальника сектору комунікацій головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Андрія Яцківа, на місці працюють поліцейські та експерти. Однак який саме предмет залетів у вікно закладу "поки експерт не встановить, сказати важко".

Нагадаємо, вдень середи, 21 серпня, в Івано-Франківській області працювало ППО. За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нічний обстріл України

В ніч на середу, 21 серпня, у багатьох областях України декілька разів оголошувалась тривога через загрозу балістики та атаку дронів.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, Повітряними силами було виявлено та супроводжено 72 повітряні цілі. Протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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