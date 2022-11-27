До Івано-Франківська прибув черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь" передав чергову партія гуманітарної допомоги до Івано-Франківська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Гуманітарний вантаж із тисячею гігієнічних наборів від фонду був доставлений до місцевого хабу. За словами переселенців, такі набори й досі залишаються однією з їхніх головних потреб після переїзду на нове місце.

Кожен гігієнічний набір складається з найнеобхідніших речей: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.