В Ивано-Франковск прибыл очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова
Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" передал очередную партию гуманитарной помощи в Ивано-Франковск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Гуманитарный груз с тысячей гигиенических наборов от фонда был доставлен в местный хаб. По словам переселенцев, такие наборы до сих пор остаются одной из их главных потребностей после переезда на новое место.
Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.
В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.