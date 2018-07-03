Ивана Купала 2018: обряды и традиции праздника

Традиции и обряды народного праздника Ивана Купала прославляют природу и солнце

В ночь с 6-го на 7 июля отмечается Ивана Купала. Традиции и обычаи этого дня, а также что нужно делать в мистический праздник согласно старинным ритуалам - расскажет Styler.

Символами народного праздника издавна были солнце, вода и растения, с ними и связаны главные традиции этого дня. Считалось, что правильно исполненные ритуалы в купальскую ночь способны принести здоровье, молодость и богатство.

Ивана Купала и в наше время остается довольно популярным праздником в Украине. Многие его обряды очень яркие, веселые и романтичные.

Ивана Купала - праздник огня и солнца

Раньше Купала отмечали в день летнего солнцестояния, и именно светило было его главным символом. Купальский день с особо сильной энергетикой делил год на два цикла.

После праздника ночи становятся длиннее, чему, согласно поверьям, радуется нечистая сила. Поэтому, чтобы отогнать злых духов, на Ивана Купала принято разводить высокие костры.

Фото: Традиция на Ивана Купала - разведение костров (pixabay.com/Free-Photos)

Вечером вокруг огня всегда собиралась молодежь для праздничных развлечений. Устраивались соревнования на самый высокий прыжок через огонь. Влюбленные пары с помощью купальского костра проверяли свои чувства. Парень с девушкой брались за руки и прыгали через пламя. Если в момент прыжка они не разнимали рук, это означало, что их любовь будет крепкой и долгой.

Свет купальского огня отгонял злых духов и недуги, поэтому в конце праздника к костру приводили домашних животных, а также сжигали одежду больных родственников.

Купальские купания: что нужно делать в праздник

Традиция купаться в водоемах на Ивана Купала связана с тем, что в церковном календаре ко дню летнего солнцестояния был также приурочен день памяти Иоанна Предтечи, совершившего обряд крещение Иисуса Христа в Иордане.

По примете, воды рек, озер, источников в праздник очищают тело и душу. К водоемам можно отправляться в ночь на Купала и с утра 7 июля. Также считается, что утренняя роса в праздничный день - целебная. Умыться ею - сохранить красоту и молодось на долгие годы.

Фото: На Ивана Купала плетут венки и гадают (pixabay.com/StockSnap)

Самое известное гадание на Купала также связано с водой. Девушка в праздничный вечер должна сплести венок, обязательно использовав определенные растения (лопух, иван-да-марья, медвежье ушко). Затем венок с зажженной внутри свечой нужно пустить по воде и наблюдать, что будет происходить. Погасшая быстро свеча говорит о том, что чувства не взаимны. Если венок тонет - замуж в скором времени выйти не суждено, а если плывет быстро и далеко - к семейному счастью и крепкой любви.

Волшебные цветы на Купала: ритуалы с растениями

Как гласят народные легенды, все травы и растения в праздник наделяются лечебной силой. Поэтому с утра на Ивана Купала можно идти в луга и поля собирать целебные дары природы.

Главным символом праздника всегда был папоротник. Волшебный цветок этого растения появляется только в полночь и открывает перед нашедшим его счастливчиком способность понимать язык природы, а также наделяет даром видеть клады.

Эту сказочную легенду на протяжении многих веков все еще пытаются проверить и отправляются в купальскую ночь на поиски папоротника.

Фото: Папоротник - главный символ Ивана Купала (pixabay.com/Free-Photos)

В славянском фольклоре есть еще одна история, связанная с цветком иван-да-марья и праздником Купала. Брата Ивана разлучили с сестрой Марией в раннем детстве. Через много лет они встретились и полюбили друг друга, даже не подозревая о своем родстве. Когда правда раскрылась, парень бросился в огонь, а девушка утопилась в реке. Но в праздничную Купальскую ночь они возродились в красивом желто-синем цветке.

В народной медицине цветок иван-да-марьи всегда использовался для заживления ран. В домах его раскладывали по углам комнат для защиты от воров.

Съедобные цветы (video.rbc.ua)