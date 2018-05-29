23 мая 2018 года в Киеве состоялось важное событие для налогоплательщиков - IV Международный форум "Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2018".

В рамках мероприятия участники не только обсудили последние новеллы законодательства в сфере трансфертного ценообразования, но и попытались ответить на болезненные вопросы для налогоплательщиков, а также рассмотрели практические кейсы по подготовке отчетности с ТЦО.

Форум собрал около 150 участников, среди которых были владельцы и руководители предприятий, финансовые директора и главные бухгалтеры компаний различных отраслей деятельности, а также юристы, которые работают в налоговой практике.

Организаторами форума выступили EUCON Международный правовой центр, Международный аудиторский союз и Школа трансфертного ценообразования.

Открыли форум организаторы мероприятия Ярослав Романчук, председатель организационного комитета форума, адвокат, управляющий партнер EUCON Международный правовой центр, и Лариса Врублевская, партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования EUCON Международный правовой центр.

В своем приветствие Лариса Врублевская пожелала участникам форума никогда не иметь проблем в сфере трансфертного ценообразования. В свою очередь Ярослав Романчук добавил, что в этом году форум был дополнен новой темой международного налогового планирования.

Открывая панельную дискуссию Ярослав Романчук подчеркнул, что сегодня невозможно говорить о национальном законодательстве отдельно от мировых тенденций.

Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников премьер-министра Украины, рассказал о процессе реформирования налоговой системы в Словакии. "Украина имеет очень хорошие возможности для стремительного экономического роста, но только инвесторы позволят принести прогресс и экономический рост", - уверен он. Для этого необходима согласованная позиция парламента и правительства, которой, к сожалению, в Украине нет. Более того, большую проблему в этом направлении создают альтернативные законопроекты, поданные народными депутатами, которые в дальнейшем приводят к неприятию одного из представленных к рассмотрению парламентом.

Наталья Рубан, директор Департамента аудита Государственной фискальной службы Украины, рассказала о первоочередных задачах ГФС. В частности, на повестке дня - автоматизация всех процессов, что позволит исключить человеческий фактор и минимизировать контакт.

Александра Яновская, первый секретарь представительства Европейского Союза в Украине, и Руслан Лазаренко, советник по вопросам государственных финансов Немецкого общества международного сотрудничества, рассказали о поддержке международных организаций в реформе налоговой системы.

В частности, Григол Катамадзе - президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, сообщил, что только 34% законопроектов, разработанных правительством, принимаются парламентом. "Реформу нужно проводить каждый день, так как мировые тенденции не стоят на месте. Не стоит и Украина", - отметил он. В частности, несмотря на отсутствие единой позиции в законодательной сфере, прогрессом Григол Катамадзе назвал большую открытость ГФС Украины.

Иренеуш Дерек, председатель Совета Ассоциации украинского бизнеса в Польше, назвал проблемы, с которыми по-прежнему сталкивается бизнес в Украине. В отличие от Грузии, где весь документооборот происходит в электронном виде, в Украине контакт с налоговиками все еще существенный, поскольку нет политической воли для реформирования этого направления и налоговой системы в целом.

"К чему готовиться украинскому бизнесу?" - это был вопрос второй сессии форума, модератором которой выступил Юрий Цыганок, руководитель бухгалтерского направлении ЛИГА: ЗАКОН.

Общий обзор предыдущей отчетной кампании и проверок в 2017-2018 годах представила Наталья Рубан, директор Департамента аудита ДФС Украины. Спикер отметила, что это уже пятая отчетная кампания, за которую подали около 2,5 тыс. предприятий на общую сумму 2,2 триллиона грн. По результатам проверок установлено 664 нарушений в сфере отчетности контролируемых операций на общую сумму 175 млн. грн. штрафных санкций. В части документации по ТЦУ установлены 15 нарушений с суммой штрафов в размере 4,6 млн. грн.

Также госпожа Рубан отметила, что на 23.05.2018 год начато 64 проверки контролируемых операций и 34 проверки уже завершены, доначислено налога на прибыль предприятий 400 млн. грн., пеня составляет 68 млн. грн., уменьшены убытки на 3,8 млрд. грн. доначислено НДС 5,8 млн. грн., уменьшена сумма возмещения НДС на 4,1 млн. грн.

О законодательных инициативах и изменения рассказали Татьяна Острикова - народный депутат Украины и Евгений Козлов - советник министра финансов Украины. На проблемах практического применения законодательства и спорных нормах остановилась Лариса Врублевская, партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования EUCON Международный правовой центр, которая рассказала о хозяйственных операциях между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине, когда финансирование деятельности представительства может признаваться контролируемой операции, в связи с этим постоянным представительствам в Украине следует готовиться к тому, чтобы подтверждать такие операции как услуги, предоставляемые нерезиденту.

Следующий блок доклада Ларисы Врублевской касался разных периодов проведения корректировки финансового результата к налогообложению для контролируемых и неконтролируемых хозяйственных операций. К сожалению, ГФС сейчас занимает позицию, согласно которой корректировки на 30% должны осуществляться ежеквартально. Но такая позиция не выгодна налогоплательщикам. "В этом случае выходом станет обоснование, что такие операции соответствуют принципу "вытянутой руки", - порекомендовала спикер.

Актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности в Украине обсудили на третьей сессии форума. Модерировал сессию Руслан Черный - шеф-редактор информационного агентства "Финансовый клуб".

Евгений Степанюк - начальник Управления реформирования финансового сектора Департамента стратегии и реформирования НБУ рассказал о влиянии валютной либерализации на внешнеэкономическую деятельность и процессы инвестирования. Он отметил, что быстрая либерализация может повлиять на состояние валютного рынка, в том числе и отрицательно. В связи с этим соответствующие шаги в данном направлении будут постепенными и осторожными.

Анна Хабло - главный государственный инспектор Управления таможенной стоимости Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины отметила, что факт подачи документации по ТЦО не является основанием для изменения таможенной стоимости. Импортеры обязаны использовать "разумную осторожность" при объявлении стоимости импортируемых товаров в соответствии с методами определения таможенной стоимости, добавила Анна Хабло.

Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер EUCON МПЦ поделился видением о плане BEPS в контексте внедрения прозрачного налогового планирования, также спикер рассказал о положениях документа, которые Украина должна имплементировать. По мнению докладчика, одним из последствий реализации плана BEPS станет исчезновения офшорных юрисдикций.

Налоговый контроль в сфере трансфертного ценообразования обсудили во время четвертой сессии, модератором которой стала Лариса Врублевская.

О налоговых спорах по результатам проверок контролируемых операций рассказал Николай Мишин, начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента налогового и таможенного аудита ГФС Украины. Спикер озвучил основные категории споров возникших в следствии проверок контролируемых операций, а также предоставил информацию о появление споров о нарушении плательщиком требований приоритетности при выборе метода. "Были случаи, когда контролирующим органом применялся метод сравнительной неконтролируемой цены или метод "затрат плюс", в то время как плательщики использовали метод чистой прибыли", - отметил Николай Мишин.

Тема обмена информацией между налоговыми органами государств, в контексте трансфертного ценообразования стала основой доклада Юрия Гладуна - советника по налоговым и таможенным вопросам, Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Последняя сессия форума был посвящена практическим кейсам с трансфертного ценообразования. Эксперты EUCON предоставили рекомендации по проведению экономического анализа операций, самостоятельных корректировок и актуализации документации.