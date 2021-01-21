Итоги 2020 года: две трети украинцев пережили стрессовую ситуацию

Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уровень стресса вернулся к показателям 2014-2015 годов

В течение 2020 году две трети (67%) опрошенных пережили какую-либо стрессовую ситуацию. Это существенно больше, чем в период 2017-2019 годов, когда переживали стресс 50-53% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, только около трети опрошенных (32%) не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2020 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом (49%). Этот показатель вернулся к значениям 2014-2015 годов, когда не испытывали никакого стресса 34-35% респондентов.

"Такую ситуацию можно объяснить влиянием пандемии COVID-19 на жизни украинцев, которая отразилась значительным ростом доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, стал безработным, оказался без средств к существованию", - отмечают социологи.

Чаще всего в 2020 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций:

Тяжелую болезнь близких пережили 16% респондентов, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

Смерть близких пришлось пережить 16% опрошенным, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Пережили сами тяжелую болезнь или операцию 15% опрошенных, так же, как и в 2019 году.

Потеряли работу и стали вынужденно безработными 13% опрошенных, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 4 по 8 декабря 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошен 2001 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше количества несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%.

Напомним, по данным опроса КМИС, половина украинцев (52%) в течение 2018 года пережили какую-либо стрессовую ситуацию, а 38% заявили об отсутствии стресса.