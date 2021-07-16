По итогам второго квартала УЗ получила почти 230 млн грн прибыли, - Юрик
"Укрзализныця" получила 227,4 млн грн прибыли по итогам работы во втором квартале 2021 года. В июне компания третий месяц подряд показала положительный финансовый результат
Об этом написал в Facebook и.о. председателя УЗ Иван Юрик.
"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. Важно, что с каждым месяцем наращиваем этот показатель. И если в апреле он составлял 35 млн грн, в мае - почти 39 млн грн, то в июне - 153 млн грн", - приводитслова руководителя УЗ пресс-служба компании.
Выход на прибыльность стал возможным после внедрения антикризисного плана, отметили в Укрзализныце. Рост прибыли произошел также из-за улучшения операционной работы в грузовом сегменте, увеличения объемов грузовых перевозок, а также ослабления карантинных мер в стране.
Юрик заметил, что отрицательный результат по итогам первого полугодия еще сохранится из-за убыточного первого квартала, однако в компании оптимистично оценивают перспективы второго полугодия этого года.
"Со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых рассчитываем продолжить увеличивать положительную динамику. Также рассчитываем на изменения в структуре тарифов на грузовые перевозки с 1 сентября 2021 года. Между тем и дальше продолжаем внутреннюю оптимизацию, продажу непрофильных активов и повышение внутренней операционной эффективности", - резюмировал Юрик.
Напомним, ранее Иван Юрик сообщил, что среднесуточная погрузка грузов в июне на 5% превысила доэпидемический уровень 2019 и на 9% - уровень 2020 года.