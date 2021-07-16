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За підсумками другого кварталу УЗ отримала майже 230 млн грн прибутку, - Юрик

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 13:58
За підсумками другого кварталу УЗ отримала майже 230 млн грн прибутку, - Юрик Фото: Іван Юрик (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" отримала 227,4 млн грн прибутків за підсумками роботи в другому кварталі 2021 року. У червні компанія третій місяць поспіль показала позитивний фінансовий результат

Про це написав у Facebook в.о. голови УЗ Іван Юрик.

"Зберігаємо позитивну тенденцію та вже третій місяць поспіль закінчуємо з прибутком. Важливо, що з кожним місяцем нарощуємо цей показник. І якщо у квітні він складав 35 млн грн, у травні - майже 39 млн грн, то в червні - 153 млн грн", - наводить слова керівника УЗ прес-служба компанії.

За підсумками другого кварталу УЗ отримала майже 230 млн грн прибутку, - Юрик

Вихід на прибутковість став можливим після впровадження антикризового плану, наголосили в Укрзалізниці. Зростання прибутків відбулося також через покращення операційної роботи у вантажному сегменті, збільшенню обсягів вантажних перевезень, а також послабленню карантинних заходів у країні.

Юрик зазначив, що негативний результат за підсумками першого півріччя ще збережеться через збитковий перший квартал, проте у компанії оптимістично оцінюють перспективи другого півріччя цього року.

"Зі стартом сезону перевезення нового врожаю зернових розраховуємо продовжити збільшувати позитивну динаміку. Також розраховуємо на зміну в структурі тарифів на вантажні перевезення з 1 вересня 2021 року. Тим часом надалі продовжуємо внутрішню оптимізацію, продаж непрофільних активів й підвищення внутрішньої операційної ефективності", - резюмував Юрик.

Нагадаємо, раніше Іван Юрик повідомив, що середньодобове навантаження вантажів у червні на 5% перевищило доепідемічний рівень 2019 року та на 9% - рівень 2020 року.

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