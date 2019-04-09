По итогам 2018 года ПАО "Винницагаз" получило почти 300 млн гривен убытков

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В 2018 году чистый доход компании составил 536 млн гривен

19 марта 2019 года в ПАО "Винницагаз" прошло очередное общее собрание акционеров. По его результатам утверждены годовые отчеты за прошлый год и направления развития предприятия на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в 2018 году объемы распределения природного газа ПАО "Винницагаз" составили почти 782 млн куб. м. В течение года выполнено 342 стандартных присоединения потребителей к сетям газоснабжения, в том числе 187 в сельской местности, на сумму 3,5 млн гривен. Осуществлено также 562 нестандартных присоединения на общую сумму почти 14 млн гривен.

"В 2018 году чистый доход ПАО "Винницагаз", как Оператора ГРМ, составил 536 млн гривен. При этом действующий тариф на распределение природного газа покрывает расходы компании только на 66%. В прошлом году предприятие получило 274 млн гривен ущерба", - говорит председатель правления ПАО "Винницагаз" Александр Кривак.

По словам пресс-службы, бытовым потребителям установлено 2832 индивидуальных счетчики на сумму 5,6 млн гривен. Проведено комплексное приборное обследование 7,7 тыс. км газовых сетей и техническое обслуживание 98 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления.

Также в прес-службе сообщили, что на выполнение плана развития предприятия на 2018 год проведено реконструкцию 20 ШРП, 8 СКУ, заменено 5 газопроводов общей протяженностью 5,7 км, заменено 79 задвижек, проведен капитальный ремонт 7 газовых колодцев, заменено 918 домовых регулятора давления. Всего на реконструкцию и капитальный ремонт газораспределительных систем региона компанией в прошлом году использовано 9,3 млн гривен.

"Очередным этапом реализации комплексной стратегии перехода к европейским стандартам клиентского сервиса газовой отрасли Винницкой области стало открытие четырех центров обслуживания клиентов, три из которых открыты в 2018 году. В текущем году компания планирует открытие аналогичных центров в других районных центрах региона. Контакт-центром ПАО "Винницагаз" в 2018 году обработано более 862 тыс. обращений потребителей. В 2019 году предприятие и в дальнейшем планирует выполнение плана развития газораспределительной системы региона, осуществление регламентных работ на газопроводах. Объем инвестиций в газовые сети Винницкой области в этом году составит более 26,1 млн гривен", - говорится в сообщении.