За підсумками 2018 року ПАТ "Вінницягаз" отримало майже 300 млн гривень збитків

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У 2018 році чистий дохід компанії склав 536 млн гривень

19 березня 2019 року в ПАТ "Вінницягаз" пройшли чергові загальні збори акціонерів. За їх результатами затверджені річні звіти за минулий рік та напрямки розвитку підприємства на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що в 2018 році обсяги розподілу природного газу ПАТ "Вінницягаз" склали майже 782 млн куб. м. Протягом року виконано 342 стандартних приєднання споживачів до мереж газопостачання, в тому числі 187 в сільській місцевості, на суму 3,5 млн гривень. Здійснено також 562 нестандартних приєднання на загальну суму майже 14 млн гривень.

"У 2018 році чистий дохід ПАТ "Вінницягаз", як Оператора ГРМ, склав 536 млн гривень. При цьому діючий тариф на розподіл природного газу покриває витрати лише на 66%. У минулому році підприємство отримало 274 млн гривень збитків", - говорить голова правління ПАТ "Вінницягаз" Олександр Кривак.

За словами прес-служби, побутовим споживачам встановлено 2832 індивідуальних лічильники на суму 5,6 млн гривень. Проведено комплексне приладове обстеження 7,7 тис. км газових мереж та технічне обслуговування 98 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску.

Також у прес-службі повідомили, що на виконання плану розвитку підприємства на 2018 рік проведено реконструкцію 20 ШРП, 8 СКУ, замінено 5 газопроводів загальною протяжністю 5,7 км, замінено 79 засувок, проведено капітальний ремонт 7 газових колодязів, замінено 918 будинкових регулятора тиску. Всього на реконструкцію та капітальний ремонт газорозподільних систем регіону компанією в минулому році використано 9,3 млн гривень.

"Черговим етапом реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Вінницької області стало відкриття чотирьох центрів обслуговування клієнтів, три з яких відкриті в 2018 році. У поточному році компанія планує відкриття аналогічних центрів в інших районних центрах регіону. Контакт-центром ПАТ "Вінницягаз" у 2018 році опрацьовано понад 862 тис. звернень споживачів. У 2019 році підприємство і надалі планує виконання плану розвитку газорозподільної системи регіону, здійснення регламентних робіт на газопроводах. Обсяг інвестицій в газові мережі Вінницької області в цьому році складе більше 26,1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.