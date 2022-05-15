UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Итальянская полиция предотвратила российские хакерские атаки во время Евровидения

Фото: Kalush Orchestra победил на "Евровидении" (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских группировок время полуфинала и субботнего финала конкурса "Евровидение" в Турине. Победу на конкурсе одержал украинский Kalush Orchestra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время голосования и выступлений участников полиция отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Legion.

Ранее 11 мая Killnet заявил об атаке на веб-сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS).

После вторжения России в Украину 24 февраля правительства многих западных стран повысили уровень готовности в ожидании возможных кибератак на ИТ-системы и инфраструктуру.

Напомним, украинский Kalush Orchestra выиграл конкурс "Евровидение" 14 мая с песней Stefania, на волне общественной поддержки Украины.

После исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую группу. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега Псюка расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияЕвровидение