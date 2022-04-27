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Итальянская компания Eni собирается открыть рублевые счета в РФ, – Bloomberg

Фото: Eni может начать платить в рублях за газ (facebook.com/Eni)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский нефтегазовый гигант Eni рассматривает вариант с оплатой за российский газ рублями, несмотря на запрет Евросоюза таких расчетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", что позволит выполнить новые требования России по оплате за газ местной валютой. На этот шаг компания якобы идет на всякий случай, поскольку параллельно попросила правительство Италии и ЕС разъяснить возможность использования этих счетов.

До этого Eni не использовала рубли для оплаты за голубое топливо. Нефтегазовый гигант платил в евро, а следующий раунд выплат запланирован на вторую половину мая.

Ранее ЕС заявил о нарушении антироссийских санкций в случае оплаты рублями. Однако потом Евросоюз детализировал принципы расчетов, оставляющие лазейки для выполнения энергетическими компаниями требований РФ.

Италия покрывает российским газом 40% своих потребностей. Премьер-министр Марио Драги активно ищет замену топливу из РФ и уже заключил новые контракты с поставщиками из Северной Африки.

Напомним, что Швейцария ввела новый пакет санкции против РФ за войну в Украине.

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