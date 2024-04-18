Італійський гранд обрав тренера на новий сезон

Керівництво італійської "Роми" визначилося з майбутнім Даніеле Де Россі, який в середині січня замінив Жозе Моурінью на посаді головного тренера команди до кінця сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

40-річний фахівець продовжить роботу на чолі "вовків". Таке рішення схвалили власники клубу – Ден і Раян Фрідкіни.

"За час його короткого перебування на посаді головного тренера позитивний вплив, принесений його лідерством, відчув увесь клуб. Даніеле керує командою з повагою і сміливістю, а його сила та глибока віра в клуб справді відповідають цінностям "Роми", міста та неперевершених уболівальників", – ідеться в заяві римлян.

Де Россі очолив "вовків" 16 січня. З того часу "Рома" здобула 11 перемог у всіх турнірах, а програла лише двічі (16 матчів). Римляни змагаються за вихід у півфінал Ліги Європи, а також ідуть на 5-й сходинці в Серії А.

Хто такий Даніеле Де Россі

Уродженець Рима, нащадок дворянського роду. У дитинстві займався футболом у команді "Остіамаре". На професіональному рівні дебютував у "Ромі" в сезоні 2001/02.

Загалом віддав "вовкам" 18 сезонів. Здобув із римлянами 2 Кубка та Суперкубок Італії. Останній сезон у кар'єрі відіграв за "Бока Хуніорс" і став чемпіоном Аргентини. Кольори збірної Італії захищав у 2004-2017 рр., провівши 117 матчів (21 гол). Тріумфував із національною командою на ЧС-2006, став віце-чемпіоном Європи в 2012-му та здобув "бронзу" Олімпіади-2004.

У березні 2021 року поповнив штаб Роберто Манчіні в збірній Італії. У ролі технічного асистента став чемпіоном Європи зі "Скуадра Адзуррою". У сезоні 2022/23 невдало попрацював зі СПАЛом.