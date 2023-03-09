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Итальянка Вирер выиграла стартовую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Швеции

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Эстерсунд, Четверг 09 марта 2023 15:56
Итальянка Вирер выиграла стартовую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Швеции Фото: Доротея Вирер выиграла вторую гонку в сезоне (facebook.com/DoroWierer)
Автор: Антон Федорцив

Победой итальянской биатлонистки Доротеи Вирер завершились первые соревнования среди женщин на этапе Кубка мира 2022/23 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Бронзовая медалистка Пекина-2022 выиграла индивидуальную гонку. 32-летняя спортсменка преодолела 15-километровую дистанцию за 41:19,6 минуты.

Вирер закрыла все мишени на четырех огневых рубежах. В скорости она еще и опередила соотечественницу Лизу Виттоцци. Та тоже отстрелялась без промахов, но отстала от победительницы более чем на 25 секунд. Дополнила подиум немка Дениз Херманн-Вик с одним промахом.

Лучшей среди украинок стала Елена Билосюк. Опытная биатлонистка выбила все 20 мишеней, но в скорости проиграла Виреру почти 5 минут. Как следствие, украинка заняла лишь 32-е место.

В топ-40 попали еще две украинки – Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Каждая из них промахнулась дважды. Хуже всего выступила Любовь Кипяченкова. С четырьмя выстрелами в "молоко" она финишировала в восьмом десятке.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

  1. Доротея Вирер
  2. Лиза Виттоцци (+25,5)
  3. Дениз Херманн-Вик (+1:38,8)

...

32. Елена Билосюк (+4:41,4)

37. Юлия Джима (+5:01,9)

38. Анастасия Меркушина (+5:04,1)

54. Дарья Блашко (+6:00,4)

72. Любовь Кипяченкова (+8:32,5)

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