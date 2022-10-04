UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Італії заарештували нерухомість двох російських олігархів

Фото: Едуарда Худайнатов (російські ЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Італія заморозила об'єкти нерухомості, що належать двом російським олігархам. Арешт накладено віллу на розкішному морському курорті Портофіно, а також нерухомість у Сірміоні на озері Гарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція наклала арешт на віллу Альтакьяра, особняк із парком на мисі Портофіно на Лігурійському морі, а також майно та автомобіль у Римі у Едуарда Худайнатова, колишнього глави російського енергетичного гіганта "Роснефть".

Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення Москви до України, додавши, що його активи коштують близько 57 млн. доларів.

У травні італійська поліція конфіскувала розкішну яхту "Шахерезада" вартістю близько 700 млн. доларів, яка, як вважається, належала Худайнатову і яка в ЗМІ зв'язувалася з президентом Росії Володимиром Путіним.

У рамках окремої операції поліція заморозила нерухомість у Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії, вартістю понад 15 млн. євро. Одне з джерел повідомило, що він належить Григорію Берьозкіну, голові правління російської групи прямих інвестицій Esn.

У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 млн євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок та придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.

Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на даний момент в Італії у російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія