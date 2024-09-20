ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії виступили за участь РФ та Китаю на саміті миру, але є умова для Москви

Рим, П'ятниця 20 вересня 2024 08:58
UA EN RU
В Італії виступили за участь РФ та Китаю на саміті миру, але є умова для Москви Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтримує участь Росії та Китаю на саміті миру України. Проте Москва не повинна вимагати капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Таяні, якого цитує RAI.

Глава МЗС вчергове наголосив, що Італія не воює з Росією. Він підтримав саміт миру України, у рамках якого буде можливий діалог про припинення війни.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка (КНР)", - заявив Таяні.

На думку італійського міністра, на саміт миру Росія не повинна прийти з рішенням щодо капітуляції України.

"Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України, - бо інакше це не було б мирною угодою", - підкреслив глава МЗС Італії.

Саміт миру України

Нагадаємо, що Україна для дипломатичного врегулювання війни представила формулу миру, а також створила саміт миру.

Перший мирний саміт відбувся у червні у Швейцарії, на нього були присутні представники близько 100 країн та організацій. Росія не брала участі у саміті. Проте Україна не виключає присутність представників РФ на другому саміті миру.

Другий мирний саміт може відбутися до кінця листопада. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія Китай Саміт миру Війна в Україні
NEWS
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади