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В Італії створили "оперативну групу" для спостереження за ситуацією у Венесуелі

Четвер 08 серпня 2024 10:59
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В Італії створили "оперативну групу" для спостереження за ситуацією у Венесуелі Фото: глава МЗС Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Італії було створено постійну "оперативну групу" для моніторингу подій у Венесуелі. Групу організували за дорученням міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Італії.

На першому засіданні, проведеному під головуванням генерального секретаря, посла Ріккардо Гуарільї, було розглянуто всі питання, пов'язані з надзвичайною ситуацією у Венесуелі, а також ініціативи, які планують реалізувати найближчими тижнями.

Оперативна група тісно співпрацюватиме з посольством Італії в Каракасі та двома консульствами в Каракасі та Маракайбо, щоб забезпечити постійний моніторинг політичної ситуації в країні та проблем, пов'язаних із політичними опонентами й італійськими громадянами, щодо яких місцева влада вживає заходів.

Скандальні вибори у Венесуелі та протести

Нещодавно у Венесуелі спалахнули протести після оголошення результатів президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро з результатом 51%.

Опозиція у Венесуелі звинувачує владу у фальсифікаціях при підрахунку голосів і вимагає від Мадуро визнати поразку. Міжнародні спостерігачі та Центр Картера зазначили, що голосування не відповідало міжнародним стандартам чесності.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не може визнати результати виборів, доки не будуть підраховані всі голоси та надані протоколи.

1 серпня Ніколас Мадуро закликав підконтрольний суд переглянути результати виборів у Венесуелі.

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести там - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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