ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Италии создали "оперативную группу" для наблюдения за ситуацией в Венесуэле

Четверг 08 августа 2024 10:59
UA EN RU
В Италии создали "оперативную группу" для наблюдения за ситуацией в Венесуэле Фото: глава МИД Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Италии была создана постоянная "оперативная группа" для мониторинга событий в Венесуэле. Группу организовали по поручению министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Италии.

На первом заседании, проведенном под председательством генерального секретаря, посла Риккардо Гуарильи, были рассмотрены все вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле, а также инициативы, которые планируется реализовать в ближайшие недели.

Оперативная группа будет тесно сотрудничать с посольством Италии в Каракасе и двумя консульствами в Каракасе и Маракайбо, чтобы обеспечить постоянный мониторинг политической ситуации в стране и проблем, связанных с политическими оппонентами и итальянскими гражданами, в отношении которых местные власти принимают меры.

Скандальные выборы в Венесуэле и протесты

Недавно в Венесуэле вспыхнули протесты после объявления результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро с результатом 51%.

Оппозиция в Венесуэле обвиняет власти в фальсификациях при подсчете голосов и требует от Мадуро признать поражение. Международные наблюдатели и Центр Картера отметили, что голосование не соответствовало международным стандартам честности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может признать результаты выборов, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

1 августа Николас Мадуро призвал подконтрольный суд пересмотреть результаты выборов в Венесуэле.

Подробнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах там - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Венесуэла
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую