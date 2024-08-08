В Италии создали "оперативную группу" для наблюдения за ситуацией в Венесуэле

В Италии была создана постоянная "оперативная группа" для мониторинга событий в Венесуэле. Группу организовали по поручению министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Оперативная группа будет тесно сотрудничать с посольством Италии в Каракасе и двумя консульствами в Каракасе и Маракайбо, чтобы обеспечить постоянный мониторинг политической ситуации в стране и проблем, связанных с политическими оппонентами и итальянскими гражданами, в отношении которых местные власти принимают меры.

На первом заседании, проведенном под председательством генерального секретаря, посла Риккардо Гуарильи, были рассмотрены все вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле, а также инициативы, которые планируется реализовать в ближайшие недели.

Скандальные выборы в Венесуэле и протесты

Недавно в Венесуэле вспыхнули протесты после объявления результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро с результатом 51%.

Оппозиция в Венесуэле обвиняет власти в фальсификациях при подсчете голосов и требует от Мадуро признать поражение. Международные наблюдатели и Центр Картера отметили, что голосование не соответствовало международным стандартам честности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может признать результаты выборов, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

1 августа Николас Мадуро призвал подконтрольный суд пересмотреть результаты выборов в Венесуэле.

Подробнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах там - читайте в материале РБК-Украина.

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