Ці круїзні кораблі оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон. На кожному судні – 10 палуб, 8 з яких – з доступом для пасажирів.

Вони обладнані для максимального комфорту пасажирів: ресторани й бари, оздоровчий комплекс із тренажерною залою, залою для аеробіки, салоном краси, сауною, спа-басейном, процедурними кабінетами для масажу, є відкритий басейн на кормі та відкриті джакузі, декілька магазинів та бутиків.

Сьогодні Seabourn Venture і Seabourn Pursuit активно курсують північними морями, пропонуючи своїм гостям подорожі в різні куточки дикої природи.

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі "Метінвесту". Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.