В Італії вимагають розслідування закриття Колізею через родину Венса

В Італії некомерційна організація готує скаргу до магістратів через закриття Колізею. Зокрема через родину віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Італійська організація Codacons планує подати скаргу до прокуратури Рима через закриття Колізею для туристів під час візиту віце-президента США Джей Ді Венса.

Закриття одного з найвідоміших пам’яток світу викликало невдоволення серед туристів, які не змогли потрапити до Колізею через це рішення.

Відповідно до заяви президента Codacons Карло Ріенці, організація вважає, що таке закриття є серйозним порушенням прав туристів, які придбали квитки або стояли в черзі.

Він зазначив, що необхідно з'ясувати, чи є цей випадок кримінально значущим, зокрема щодо можливих порушень у наданні громадських послуг.

Колізей був закритий для відвідувачів з міркувань безпеки під час візиту родини Венса. Незважаючи на те, що віце-президент США залишився на віллі Таверна, його дружина Уша відвідала Колізей.

Codacons планує подати скаргу до прокуратури Рима з проханням провести розслідування та визначити відповідальність за це закриття, яке, на думку організації, порушило права громадян.