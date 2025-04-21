В Италии требуют расследования из-за закрытия Колизея для семьи Вэнса
В Италии некоммерческая организация готовит жалобу к магистратам из-за закрытия Колизея. В частности для семьи вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Итальянская организация Codacons планирует подать жалобу в прокуратуру Рима из-за закрытия Колизея для туристов во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Закрытие одного из самых известных памятников мира вызвало недовольство среди туристов, которые не смогли попасть в Колизей из-за этого решения.
Согласно заявлению президента Codacons Карло Риенци, организация считает, что такое закрытие является серьезным нарушением прав туристов, которые приобрели билеты или стояли в очереди.
Он отметил, что необходимо выяснить, является ли этот случай уголовно значимым, в частности в отношении возможных нарушений в предоставлении общественных услуг.
Колизей был закрыт для посетителей из соображений безопасности во время визита семьи Вэнса. Несмотря на то, что вице-президент США остался на вилле Таверна, его жена Уша посетила Колизей.
Codacons планирует подать жалобу в прокуратуру Рима с просьбой провести расследование и определить ответственность за это закрытие, которое, по мнению организации, нарушило права граждан.
Напомним, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "абсурдом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он пытается оправдать диктатора Владимира Путина во время войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.