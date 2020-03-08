Италия закрывает на карантин более 20 провинций

В Италии правительство решило ввести строгие ограничения и закрыть на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает La Respublica.

Это 11 провинций, что расположены на севере страны: Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Также ограничения распространяются на все 12 провинций региона Ломбардия. Сейчас в этой части Италии дороги перекрыты - въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Не будут работать в этих провинциях будут школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, спортивные залы и горнолыжные курорты. Нельзя здесь устраивать каких-либо массовых мероприятий. Что же касается торговых центров, то они теперь смогут работать с понедельника до п'пятницы.

Итальянцам также советуют немедленно обращаться к врачу в случае респираторной инфекции или повышения температуры свыше 37,5 градуса. Если пациент находится на карантине дома, то ему запрещено выходить на улицу и контактировать с другими людьми.

В ресторанах и барах посетителям разрешено находиться на расстоянии не более одного метра друг от друга.

Кроме этого, врачам и медсестрам на это время запрещено уходить в отпуск.

Напомним, коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Болгарии в пятницу, 7 марта, вечером.