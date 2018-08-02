Італія висунула заявку на проведення зимової Олімпіади-2026

На проведення змагань буде претендувати три міста

Національний олімпійський комітет (НОК) Італії висунув спільну заявку Мілана, Турина і Кортіна-д'Ампеццо на проведення зимових олімпійських та паралімпійських ігор 2026 року Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Передбачається, що Мілан прийме змагання з керлінгу, хокею, шорт-треку і фігурного катання, в Турині пройдуть змагання ковзанярів і хокеїстів, у Кортіна-д'Ампеццо найсильніших виявлять представники гірськолижного спорту.

Дане рішення було прийнято на 261 національній раді НОК Італії. Останній раз Олімпіада проходила в Італії в 2006 році, тоді зимові Ігри приймав Турин.

Столиця зимової Олімпіади-2026 буде названа в вересні 2019 року. Раніше повідомлялося, що на проведення Ігор також претендують міста Ерзурум (Туреччина), Саппоро (Японія), Стокгольм (Швеція) і Калгарі (Канада).

Останні зимові Олімпійські ігри пройшли з 9 до 25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані, у 2022 році вони пройдуть в Пекіні.

Нагадаємо, Олімпійський прапор вже доставили з Пхьончхана в столицю Ігор-2022.