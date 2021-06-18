Италия вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из Британии

Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Я подписал новое постановление, которое разрешает въезд из стран Евросоюза, из США, Канады и Японии при наличии "зеленого сертификата", - написал он.

Сперанца добавил, что подписанный им документ продлевает ограничения на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Кроме того, вводится пятидневный карантин и обязательное ПЦР-тестирование для прибывающих из Великобритании.

Меры вступят в силу с субботы, 19 июня, из-за опасений по поводу распространения Delta-штамма COVID-19, впервые обнаруженного в Индии.