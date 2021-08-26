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Италия может ввести обязательную вакцинацию: названо условие

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Рим, Четверг 26 августа 2021 13:28
Италия может ввести обязательную вакцинацию: названо условие Фото: Италия может ввести обязательную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Власти в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Указано, что в случае обязательной иммунизации вакцинироваться необходимо будет детям от 12 лет и, соответственно, взрослому населению.

Такая инициатива заключается в том, чтобы популяризировать использование "зеленых пропусков" распространив их действие на государственные должности, общественный транспорт и частные рабочие места.

В частности, гражданам для пользования общественным транспортом или, чтобы ходить на работу, необходимо будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19 или справку о вакцинации.

Так, соответствующим решением планируют прививать половину из 14 млн человек, которые "все еще не определились с вакцинацией".

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Италия Вакцина от коронавируса
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