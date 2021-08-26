Італія може ввести обов’язкову вакцинацію: названа умова
Влада в Італії може ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Рішення буде прийнято в жовтні за висновками зроблених щеплень у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Зазначено, що у випадку обов'язкової імунізації вакцинуватися необхідно буде дітям від 12 років і, відповідно, дорослому населенню.
Така ініціатива полягає в тому аби популяризувати використання "зелених пропусків" поширивши їх дію на державні посади, громадський транспорт і приватні робочі місця.
Зокрема, громадянам для користування громадським транспортом чи щоб ходити на роботу, необхідно буде надавати негативний тест на COVID-19 або довідку про вакцинацію.
Так, відповідним рішенням планують щепити половину з 14 млн людей, які "все ще не визначилися з вакцинацією".