ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после пожара

Новости » Политика    30.09.2019 - 21:22
Греция планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после пожара
Фото: пожар в лагере в Греции (из открытых источников)

Греция намерена депортировать 10 тыс. мигрантов до конца следующего года

Греция планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после смертельного пожара и столкновений в крупнейшем лагере мигрантов на Лесбосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что в результате пожара, вспыхнувшего в лагере Мория на острове Лесбос, погибла женщина. Пожар, причина которого остается неизвестной, быстро переросла в столкновения между просителями убежища и полицией. Пострадали более десятка человек.

"Мы действительно переживаем национальный кризис", - говорится в сообщении.

Мория превратилась в небольшой город с населением не менее 12 тыс. человек, что в четыре раза превышает ее возможности.

Отметим, что насилие там является обычным явлением, но воскресные столкновения были самыми серьезными за много месяцев.

Напомним, в Греции в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнуло два пожара, в результате которых, по разным данным, погибли два человека. После пожаров возникли массовые беспорядки, поскольку беженцы, проживающие в лагере, решили, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, что, по их мнению, и привело к жертвам. Очевидцы сообщили, что машина ехала к лагерю около 20 минут.

Как сообщало РБК-Украина, 27 сентября в греческом порту Ігумениця через пожар на пароме пришлось эвакуировать более полутысячи пассажиров.

В Греции в лагере для беженцев произошли пожары и беспорядки, есть жертвы В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более 500 пассажиров
Новости Украины ГрецияпострадавшиеБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь