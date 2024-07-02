UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італія вилучила ударні дрони китайського виробництва, які відправили до Лівії

Ілюстративне фото: Італія вилучила ударні дрони китайського виробництва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В одному з портів Італії перехопили ударні дрони китайського виробництва. Вони призначалися для Лівії.

Про це сказано у заяві митної поліції та митного агентства Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили в поліції, розібрані дрони були замасковані серед копій лопатей вітряних турбін. Такий вантаж виявили у шести контейнерах у порту Джоя-Тауро, що в південному регіоні Калабрія.

Безпілотники конфіскували, оскільки для Лівії, де триває громадянська війна, діє заборона на постачання зброї.

Reuters нагадує, що італійські ЗМІ публікували інформацію про перехоплення дронів ще минулого місяця. За їхніми даними, безпілотники виявили в Італії 18 червня.

Журналісти уточнювали, що вантаж вилучили на контейнеровозі, який прямував з південно-китайського порту Яньтянь в Бенгазі, порт на сході Лівії.

 

Нагадаємо, ще минулого року ЗМІ написали, що Росія хоче збудувати військову базу в Лівії. Як уточнювали журналісти, це дозволило б країні-агресорові шпигувати за всім Євросоюзом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяЛивияДрони