Италия может ужесточить карантин на новогодние праздники

Правительство Италии рассматривает возможность усиления общенационального карантина во время рождественских и новогодних праздников. Решение ожидается после встречи в понедельник между премьер-министром Джузеппе Конте, министрами и научным комитетом.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в связи с опасениями по поводу возможного скачка заражений итальянское правительство может принять решение о введении в стране правил карантина "красной зоны" с 24 декабря по крайней мере до 2 января.

Это означает, что комендантский час может быть продлен, а магазины, бары и рестораны на выходные и в праздничные дни будут оставаться закрытыми.

Отмечается, что после смягчения ограничений, введенных в прошлом месяце, в воскресенье толпы покупателей собрались в центре многих городов. В субботу Италия превзошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса в Европе.

Напомним, ранее правительство Италии запретило перемещаться между регионами страны на рождественские праздники.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца во время выступления в парламенте заявил, что в начале следующего года в стране начнется массовая программа вакцинации от коронавируса.