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Італія – Україна: Спаллетті обрав нового капітана збірної у відборі до Євро-2024

Мілан, Вівторок 29 серпня 2023 15:58
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Італія – Україна: Спаллетті обрав нового капітана збірної у відборі до Євро-2024 Фото: Джованні Ді Лоренцо та Лучано Спаллетті (ansa.it)
Автор: Антон Федорців

Новий керманич національної команди Італії Лучано Спаллетті визначився, хто виводитиме колектив із капітанською пов'язкою на руці в найближчі поєдинки кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Mattino.

64-річний фахівець вирішив змінити капітана збірної. Оборонець Леонардо Бонуччі, який займається пошуками нового клубу, втратить свій статус.

Новим капітаном стане один із лідерів "Наполі" Джованні Ді Лоренцо. Цю роль оборонець виконує і в складі неаполітанців. Спаллетті добре знайомий з лідерськими якостями 30-річного латераля, оскільки працював із ним у 2021-2023 рр.

У вересні збірна Італії проведе два відбіркові матчі перед Євро-2024. Спаллетті, який у серпні замінив на посаді Манчіні, дебютує на посаді 9 вересня виїзним поєдинком проти Північної Македонії. Натомість 12 вересня "Скуадра Адзурра" прийме Україну в Мілані.

Хто такий Джованні Ді Лоренцо

Уродженець Тоскани, вихованець "Луккезе" та "Реджини". На дорослому рівні дебютував у складі "амарантових".

Пізніше виступав за "Кунео", "Матеру" та "Емполі". До "Наполі" перебрався перед сезоном 2019/20. Новий сезон для оборонця – п'ятий у складі "партенопейців". Володар Кубка Італії-2020 та чемпіон Італії 2022/23.

У складі збірної Італії дебютував восени 2019-го. З того часу Ді Лоренцо провів 28 матчів, у яких забив 3 м'ячі. Тріумфував із командою на Євро-2020.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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