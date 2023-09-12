Італія – Україна: "Скуадра Адзурра" втратила зірку на 70 мільйонів

Тренерський штаб збірної Італії на чолі з Лучано Спаллетті зіткнувся з кадровими проблемами перед поєдинком 6-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport .

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Лазарет "Скуадри Адзурри" поповнив Сандро Тоналі. Хавбек англійського "Ньюкасла" зазнав м'язового ушкодження і не допоможе італійцям проти "синьо-жовтих". У першому вересневому матчі проти Північної Македонії він відіграв 88 хвилин.

Тоналі став п'ятою втратою Спаллетті напередодні поєдинку проти України. Раніше зі збірної через травми поїхали оборонець Манчіні та вінгер Політано. Також поза грою травмовані голкіпер Проведель і оборонець Спінаццола.

Раніш керманич збірної України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців на поєдинок кваліфікації проти італійців. До заявки повернувся після ушкодження Зубков. Не потрапили в список оборонець Матвієнко та хавбек Піхальонок.