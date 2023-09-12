ua en ru
Вт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія – Україна: "Скуадра Адзурра" втратила зірку на 70 мільйонів

Мілан, Вівторок 12 вересня 2023 15:57
UA EN RU
Італія – Україна: "Скуадра Адзурра" втратила зірку на 70 мільйонів Фото: Сандро Тоналі на одному з тренувань національної команди (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної Італії на чолі з Лучано Спаллетті зіткнувся з кадровими проблемами перед поєдинком 6-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport.

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Лазарет "Скуадри Адзурри" поповнив Сандро Тоналі. Хавбек англійського "Ньюкасла" зазнав м'язового ушкодження і не допоможе італійцям проти "синьо-жовтих". У першому вересневому матчі проти Північної Македонії він відіграв 88 хвилин.

Тоналі став п'ятою втратою Спаллетті напередодні поєдинку проти України. Раніше зі збірної через травми поїхали оборонець Манчіні та вінгер Політано. Також поза грою травмовані голкіпер Проведель і оборонець Спінаццола.

Раніш керманич збірної України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців на поєдинок кваліфікації проти італійців. До заявки повернувся після ушкодження Зубков. Не потрапили в список оборонець Матвієнко та хавбек Піхальонок.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Італії
NEWS
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ