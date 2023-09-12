Італія – Україна: Ребров відчепив зірок "Шахтаря" і "Дніпра-1" на матч відбору Євро-2024

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців на поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Офіційна заявка національної команди на матч Італія – Україна (з ігровими номерами):

Натомість повернувся до обойми вінгер Олександр Зубков. Він залікував ушкодження і конкуруватиме за місце в основі на флангах атаки з Ярмоленком, Циганковим і Мудриком. Змінив ігровий номер на 22-й півзахисник Єгор Назарина.

До фінального списку тренерський штаб "синьо-жовтих" узяв 23-х футболістів. Поза заявкою опинилися оборонець донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко, який зазнав ушкодження проти англійців, і хавбек "Дніпра-1" Олександр Піхальонок. Оборонець київського "Динамо" Олександр Тимчик покинув табір збірної раніше.

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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