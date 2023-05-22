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Італія – Україна: матч відбору до Євро-2024 прийме легендарний стадіон

Фото: "Джузеппе Меацца" під час Дербі Мілана (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Італійська федерація футболу визначилася з ареною, на якій тамтешня збірна восени зустрінеться з національною командою України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Міланська арена збудована в 1925 році та отримала назву "Сан-Сіро". У 1980-му стадіон перейменували на честь легендарного форварда "Інтера" та збірної Італії Джузеппе Меацци. Споруда пережила 4 реконструкції, а нині може прийняти майже 76 тисяч уболівальників.

Збірні зіграють у 6-му турі відбору до Євро-2024. Кваліфікація стартувала в березні двома турами. Перший ігровий день українська команда пропустила, а в другому поступилася збірній Англії (0:2). Влітку "синьо-жовті" зустрінуться з македонцями та мальтійцями, а 9 вересня проведуть домашній матч проти англійців.

Історія протистоянь національних команд Італії та України налічує 8 матчів. "Скуадра Адзурра" виграла 6 поєдинків, а ще два завершилися нічиїми. "Синьо-жовті" двічі поступилися італійцям у відбору до Євро-1996, програли чвертьфінал ЧС-2006, а також зазнали двох поразок у кваліфікації до чемпіонату Європи-2008.

До слова, раніше Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.

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