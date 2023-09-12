Італія – Україна: кадри та пряма мова перед матчем відбору до Євро-2024

Італія – Україна

12 вересня, 21:45, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Команда Сергія Реброва підійшла до ймовірно ключового матчу відбору до європейського форуму. Після бойової нічиєї з англійцями та втрати очок збірною Італії у Скоп'є доля "синьо-жовтих" у ногах української збірної. Зустріч із кризовими "адзуррі" якраз вчасна.

Україні потрібен ще один позитивний результат проти одного з фаворитів групи, щоб утвердитися в ролі головного претендента на друге місце в секстеті. Якщо збірна Англії – фактично довершений механізм, то збірна Італії скидається на елітне авто в час капремонту. Та зовсім просто українцям не буде.

"Я знаю, як буде грати Італія. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для італійців, так і для нас. Я завжди говорю футболістам, що вони повинні поважати суперника, але зосереджуватися на своїй грі. Якщо ми завтра її не покажемо, то буде дуже важко. Ми розуміємо, наскільки важливою є гра для Італії, але повинні думати про себе", – заявив Ребров.

Не на користь збірної України статистика. За всю історію протистоянь "синьо-жовті" ще жодного разу не перемогли Італію. У кваліфікаційних турнірах до Євро-1996 та Євро-2008, а також у чвертьфіналі ЧС-2006 "Скуадра Адзурра" здобула перемоги. А з трьох спарингів українці два спромоглися звести внічию.

Поєдинок італійської команди проти Північної Македонії продемонстрував, що настав час розірвати коло невдач. Балканці цілком заслужено вирвали нічию в абсолютно нічийному матчі. Італійці лише трохи переважили суперника за очікуваними голами (0,69 xG проти 0,43 xG) та завдали таку ж кількість ударів у площину (по 3). Чому б не скористатися таким станом суперника?..

Орієнтовні склади на матч Італія – Україна

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко – Барелла, Крістанте, Тоналі – Дзаньйоло, Іммобіле, Распадорі

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко – Степаненко – Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Після нічиєї з англійцями у Вроцлаві "синьо-жовті" спробують розвинути успіх на Апеннінах. Українській збірній, вочевидь, знову доведеться витримати стартовий тиск, а далі спробувати скористатися паузою в атакувальних потугах Італії. У Мілані шанси збірної України втілити власний ігровий план будуть вищими. Залишається ними скористатися.