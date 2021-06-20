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Италия и Уэльс вышли в плей-офф с группы А, Швейцария заняла третье место: итоги дня на Евро

Автор: Роман Тверденко

Завершились матчи в группе А на Евро-2020. Италия выиграла все три своих поединка и вышла с группы лидером. К ним присоединился Уэльс, а Швейцария рассчитывает на попадание в четверку лучших третьих команд.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Италия - Уэльс 1:0. Даже резервный состав Италии готов побеждать уверенно

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сделал восемь изменений в стартовом составе перед игрой с Уэльсом. Играть основой не было смысла, поскольку Скуадра Адзурра гарантировала себе место в 1/8 финала и лучше было дать лидерам отдохнуть.

Резервисты Италии проявили себя хорошо и сыграли надежно против основы Уэльса. Единственный гол на счету Маттео Пессины. Часть второго тайма Уэльс играл вдесятером из-за удаления Итана Ампаду и это еще сильнее укрепило шанс Италии победить. В итоге 1:0, Италия сыграет со второй командой группы C, которой может стать Украина, если не проиграет завтра Австрии. Уэльс сыграет со второй командой группы B, которой станет Россия или Финляндия.

Швейцария - Турция 3:1. Победа, которая не дает гарантий

Швейцария и Турция сражались за право финишировать третьими в группе и претендовать на попадание в плей-офф как одна из четырех лучших третьих команд Евро. И у Турции не было шансов. Швейцария собралась на решающий матч и обыграла турков, которые выглядели очень слабо на турнире и заслуженно отправляются домой. Ну, хотя бы забили первый и единственный свой гол на чемпионате.

У швейцарцев дубль сделал вингер "Ливерпуля" Джердан Шачири, еще гол забил Харис Сеферович. Разница мячей по итогу группы у Швейцарии - 3:5. Далеко не лучший результат, чтобы претендовать на плей-офф с третьей позиции. Но у них четыре очка.

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Евро-2020