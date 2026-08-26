Італія таємно вирішила надати Україні ракети проти балістики, - ЗМІ

За даними видання, уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні вже погодив відповідні рішення, а остаточно їх мають закріпити у тринадцятому "Декреті про допомогу".

Основою нового пакета мають стати засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться, зокрема, про чотири батареї SAMP/T NG, здатні перехоплювати балістичні ракети, а також ракети-перехоплювачі Aster 30.

До них планують додати сім радарів великої дальності: шість виробництва французької Thales та один італійської Leonardo

За даними видання, домовленості стали результатом угоди між Італією та Францією, укладеної в липні. Обидві країни спільно виробляють системи SAMP/T та ракети Aster 30, які використовуються для захисту від повітряних і ракетних атак.

Aster 30 можуть виробляти в Україні

Окремо Париж і Рим можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів Aster 30 N1BT безпосередньо на українській території. Це має зменшити залежність Києва від постачання готових ракет з Європи.

Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані їй Італією та Францією. Вони, як зазначає La Repubblica, продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас із літа 2025 року виникла проблема з боєприпасами для цих систем, оскільки запаси ракет Aster 30 у Парижа та Рима скоротилися до мінімального рівня.

Тепер виробництво перехоплювачів планують наростити. Частину ракет Італія має передати Україні уже до жовтня, щоб забезпечити боєприпасами наявні комплекси та нові системи, які планують розгорнути.

Загальну вартість допомоги оцінюють приблизно у 3 млрд євро. Фінансування планують забезпечити коштом Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.