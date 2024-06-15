Италия с безумным дебютом обыграла сборную Албании на Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа B, 1-й тур

Италия – Албания – 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 – Байрами, 1

Долго команды не запрягали, хотя помогла этому ошибка защитника "Скуадры Адзурры" Димарко. Он уже на первой минуте опрометчиво ввел мяч из-за боковой в собственную штрафную на Бастони. Мяч перехватил Байрами и мощным ударом в ближний угол открыл счет.

Италия сразу же бросилась вперед, чтобы отыграться. Особенно старались виновники пропущенного мяча. В конце концов, оба защитника миланского "Интера" приложились к ответному голу. Димарко разыграл с Пеллегрини угловой, последний исполнил навес на дальнюю штангу, где Бастони головой пробил в противоход киперу.

А еще пять минут спустя "Скуадра Адзурра" уже была впереди. Это Барелла оказался на подборе и метров с 20-ти с лета пробил точь-в-точь в кут – Стракоша даже не шелохнулся. Подставил голкипера и Хюсай, опустивший голову перед летящим мячом.

Камбэк за четверть часа не заставил сборную Италии сбавить обороты. Подопечные Лучано Спаллетти полностью завладели инициативой и методично искали слабые места в обороне "орлов". До перерыва закрепить преимущество могли Фраттези и Скамакка. Первый элегантно перебрасывал кипера, но Стракоша в последний момент смахнул мяч рукой в штангу!

После перерыва "Скуадра Адзурра" продолжила контролировать территорию, но выглядела более осторожной. Поубавилось и опасности у ворот албанской сборной. Итальянцы могут записать в актив диагональный удар Кьезы со средней дистанции – неточно. Однако и команда Силвиньо ничего не смогла противопоставить фавориту, кроме ликвидированного Доннаруммой выпада Маная, и заслуженно уступила.

В следующем туре Албания встретится со сборной Хорватии. Италия же будет противостоять сборной Испании. Матчи второго тура в квартете B запланированы на 19-20 июня.