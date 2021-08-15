Италия проводит эвакуацию дипломатов из аэропорта Кабула

Италия вывезла свое дипломатическое представительство в аэропорт Кабула. Рим готовится покинуть Афганистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Кроме того, в Афганистан будет направлен самолет итальянских ВВС, который также 15 августа должен принять участие в эвакуации итальянских граждан.

"После приглашения покинуть страну, учитывая серьезное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, примерно в 21:30 из аэропорта Кабула, гражданам Италии будет открыт рейс ВВС США", - указано в электронном письме, которое МИД Италии разослал гражданам страны, находящимся в Афганистане.