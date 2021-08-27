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Италия может провести референдум по вопросу эвтаназии

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Италия, Пятница 27 августа 2021 02:51
Италия может провести референдум по вопросу эвтаназии Фото: в Италии предложили провести референдум по эвтаназии (unian.ua)
Автор: Артур Родивилов

Более 750 000 человек в Италии подписали петицию, призывающую к легализации эвтаназии. Это превышает полумиллионный порог, необходимый для проведения референдума по этому вопросу,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По данным издания, голосование может пройти уже в следующем году.

Сторонники референдума говорят, что если закон о легализации будет принят, он позволит найти выход для "больных людей, которым нужна чья-то помощь, чтобы положить конец их собственным страданиям".

Однако, оспаривая петицию, Марио Адинольфи, глава небольшой христианской политической партии Popolo della Famiglia ("Люди семьи") сказал, что это было "маркетинговой кампанией для культуры смерти".

В настоящее время, согласно итальянскому законодательству, любой, кто помог другому человеку совершить самоубийство, может быть приговорен к тюремному заключению на срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

В 2019 году Конституционный суд Италии принял решение, узаконившее эвтаназию в особых случаях - если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми.

Напомним, в марте Испания вошла в список стран мира, которые узаконили эвтаназию. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил соответствующий законопроект.

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