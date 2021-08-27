Італія може провести референдум з питання евтаназії

Понад 750 000 людей в Італії підписали петицію, яка закликає до легалізації евтаназії. Це перевищує півмільйонний поріг, необхідний для проведення референдуму з цього питання,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

За даними видання, голосування може пройти вже наступного року.

Прихильники референдуму кажуть, що якщо закон про легалізацію буде прийнятий, він дозволить знайти вихід для "хворих людей, яким потрібна чиясь допомога, щоб покласти край їхнім власним стражданням".

Проте, оскаржуючи петицію, Маріо Адінольфі, голова невеликої християнської політичної партії Popolo della Famiglia ("Люди сім'ї") сказав, що це було "маркетинговою кампанією для культури смерті".

Зараз, згідно з італійським законодавством, будь-хто, хто допоміг іншій людині вчинити самогубство, може бути засуджений до тюремного ув'язнення на термін від п'яти до 12 років позбавлення волі.

У 2019 році Конституційний суд Італії прийняв рішення, що узаконило евтаназію в особливих випадках - якщо пацієнт знаходиться у вкрай важкому невиліковному стані, яке заподіює йому фізичні і психологічні страждання, які він вважає нестерпними.