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Италия продлила запрет на туристические поездки из Украины

Автор: Анна Полисученко

Италия продлила запрет на туристические путешествия из Украины. С 1 февраля Украина и дальше будет принадлежать к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Италии.

В обновленном списке стран категории D отсутствует Украина.

Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.

В то же время, Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). Теперь для въезда в Италию из стран Шенгенской зоны не требуется негативного теста при наличии вакцинации.

Ранее мы писали, что в Италии снижается число заболевших коронавирусом за сутки.

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Италия