Италия продлила срок разрешений на проживание

Итальянское правительство продлило срок действия разрешительных документов на проживание в стране до 15 июля в вязи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в посольстве Украины в Италии в Facebook.

Сообщается, что речь идет о документах, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер", - сообщили в посольстве.

Также в ведомстве отметили, что итальянским законодательством предусмотрено приостановление на 30 дней сроков во время оформления административных процедур.

Ранее РБК-Украина писало, что юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса. Об этом глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру, указав, что наблюдается резкий рост смертности в регионе.

Всего в Италии зафиксировано более 80 тысяч случаев коронавируса. При этом от вируса умерли более 8 тысяч человек.