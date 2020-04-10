Италия продлила действие карантина

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Карантин в Италии продлится до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении действия карантинных мер в стране, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Так, во время пресс-конференции глава итальянского правительства заявил, что карантин в Италии будет продлен до 3 мая.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая, трудное, но необходимое решение, за которое я беру на себя все политические обязательства", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции. В ВОЗ отметили, что быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне" пандемии.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Конте объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Конте поблагодарил украинского президента за гуманитарную помощь и направление бригады врачей.

Добавим, что по последним данным, в Италии жертвами коронавируса стали более 100 медицинских работников. При этом заразились коронавирусом уже 12 681 итальянский медработник. Большую часть зараженных составляют медсестры.