ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Италия продлила действие карантина

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 21:04
Италия продлила действие карантина
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Карантин в Италии продлится до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении действия карантинных мер в стране, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Так, во время пресс-конференции глава итальянского правительства заявил, что карантин в Италии будет продлен до 3 мая.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая, трудное, но необходимое решение, за которое я беру на себя все политические обязательства", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции. В ВОЗ отметили, что быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне" пандемии.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Конте объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Конте поблагодарил украинского президента за гуманитарную помощь и направление бригады врачей.

Добавим, что по последним данным, в Италии жертвами коронавируса стали более 100 медицинских работников. При этом заразились коронавирусом уже 12 681 итальянский медработник. Большую часть зараженных составляют медсестры.

В Британии за сутки умерли почти тысяча человек от COVID-19 В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек
Новости Украины ИталиякарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь