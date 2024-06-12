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Италия пообещала передать Украине еще одну SAMP/T, - Столтенберг

Италия, Среда 12 июня 2024 20:43
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Италия пообещала передать Украине еще одну SAMP/T, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вскоре после того, как Италия анонсировала передачу системы противовоздушной обороны SAMP/T, она пообещала, что отправит Украине еще одну систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг объяснил, что после предложения Германии дополнительной батареи Patriot Италия пообещала еще одну SAMP/T.

"И я ожидаю, что в ближайшие дни и недели будет объявлено больше", - заявил генсек.

Пакет помощи от Италии

Напомним, что в текущем месяце Италия анонсировала новый пакет помощи для Украины. Среди прочего в него вошла система противовоздушной обороны SAMP/T.

Детальнее о том, что вошло в пакет помощи, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что системы противовоздушной обороны типа SAMP/T являются одними из главных потребностей Украины, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты. До этого у Украины была только одна батарея SAMP/T. Ее передали Франция и Италия в 2023 году.

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